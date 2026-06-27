Появились фото с места атаки БПЛА на музей «Самбекские высоты»

Появились первые фотографии с места атаки беспилотника на музейный комплекс «Самбекские высоты». Кадры были опубликованы в соцсетях губернатора Юрия Слюсаря.
На снимках видны повреждения кровли, фасада и внутренних помещений информационно-выставочного центра.
Сейчас музейный комплекс временно приостановил работу. 28 июня на территории начнутся работы по ликвидации последствий. Специалисты минкультуры и минстроя оценят ущерб и примут решение о возобновлении работы музея.
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