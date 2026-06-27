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Появились фото с места атаки БПЛА на музей «Самбекские высоты»

Губернатор Юрий Слюсарь опубликовал фото с места атаки БПЛА на музей «Самбекские высоты».

Источник: Комсомольская правда

Появились первые фотографии с места атаки беспилотника на музейный комплекс «Самбекские высоты». Кадры были опубликованы в соцсетях губернатора Юрия Слюсаря.

На снимках видны повреждения кровли, фасада и внутренних помещений информационно-выставочного центра.

Сейчас музейный комплекс временно приостановил работу. 28 июня на территории начнутся работы по ликвидации последствий. Специалисты минкультуры и минстроя оценят ущерб и примут решение о возобновлении работы музея.

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