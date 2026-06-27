В Германии полиция применила водомёты, чтобы спасти прохожих от аномальной жары

Сначала водомёты работали у Бранденбургских ворот. Затем технику отправили на Потсдамскую площадь и в другие оживлённые районы центра. По данным Euro Weekly News, к середине дня полиция уже израсходовала около 9 тысяч литров воды. После этого машины отправили на дозаправку, чтобы продолжить патрулирование.