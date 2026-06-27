В Германии полиция применила водомёты, чтобы спасти прохожих от аномальной жары

Сначала водомёты работали у Бранденбургских ворот. Затем технику отправили на Потсдамскую площадь и в другие оживлённые районы центра. По данным Euro Weekly News, к середине дня полиция уже израсходовала около 9 тысяч литров воды. После этого машины отправили на дозаправку, чтобы продолжить патрулирование.
Жара в немецкой столице побила прежние рекорды. По данным Германской метеослужбы DWD, воздух в стране прогрелся до 41,3 градуса. Из-за зноя быстро переполнились открытые бассейны. В некоторых местах посетителей перестали пускать уже днём, а у входов образовались длинные очереди.
Нагрузка выросла и на экстренные службы. Спасатели чаще выезжали к людям с проблемами кровообращения, сердечными приступами и происшествиями у водоёмов. Жара ударила и по дорогам. На дорогах плавился асфальт, водителям советовали брать с собой запас воды, еды и необходимые лекарства.
Синоптики предупреждали, что зной продержится ещё несколько дней. В отдельных районах температура может подняться до 42 градусов. Волны экстремальной жары в Германии становятся всё более частыми. Эту тенденцию специалисты связывают с изменением климата.
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