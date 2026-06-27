«Алые паруса» стартовали в Санкт-Петербурге — прямая трансляция

Главная тема праздника «Алые паруса — 2026» — человек и его мечта, которая не является абстрактным понятием, а представляет собой живой процесс, начинающийся в детстве и сопровождающий всю жизнь. В этот вечер Дворцовая площадь, где пройдёт концерт, превратится в настоящий «Город мечтателей» — пространство, где мечты рождаются и воплощаются в реальность. В этом году гости не будут просто зрителями: каждый сможет стать частью происходящего. Массовые интерактивные мероприятия, включая «народное караоке», объединят тысячи выпускников, их родителей и гостей города в одно большое событие.