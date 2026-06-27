«Алые паруса» стартовали в Санкт-Петербурге — прямая трансляция

«Алые паруса» — одно из самых ярких и значимых мероприятий в Петербурге. Ежегодно выпускники, их родители, жители и гости города собираются на набережных Невы, чтобы насладиться впечатляющим водно-пиротехническим шоу, праздничным фейерверком и проходом брига «Россия» под алыми парусами.
В 2026 году организаторы обещают масштабное шоу. На сцене перед выпускниками выступят Ёлка, Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Алёна Свиридова, Григорий Мирошниченко, дуэт Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и коллектив «МАNДРАГОРА».
Ведущими вечера станут Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова.
Главная тема праздника «Алые паруса — 2026» — человек и его мечта, которая не является абстрактным понятием, а представляет собой живой процесс, начинающийся в детстве и сопровождающий всю жизнь. В этот вечер Дворцовая площадь, где пройдёт концерт, превратится в настоящий «Город мечтателей» — пространство, где мечты рождаются и воплощаются в реальность. В этом году гости не будут просто зрителями: каждый сможет стать частью происходящего. Массовые интерактивные мероприятия, включая «народное караоке», объединят тысячи выпускников, их родителей и гостей города в одно большое событие.
Начало концерта на Дворцовой площади запланировано на 22:00 по московскому времени. После него в акватории Невы стартует традиционное водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника — брига «Россия» с алыми парусами.
В этом году парусник отправится от Сенатской площади, пойдёт против течения Невы под разведенными пролётами Дворцового моста, а затем развернётся напротив Эрмитажа.
Кстати, идея организации праздника «Алые паруса» возникла под влиянием одноимённой повести Александра Грина и её популярной экранизации 1961 года. «Алые паруса» существовали до 1979 года, после чего традиция была прервана. Восстановили её в 2005 году.
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