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FP: операция в Иране привела США к наихудшему для страны сценарию

США сами заблокировали себе пути свободных перевозок энергоносителей, начав военную операцию против Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Военная операция США против Ирана привела Вашингтон к наихудшему для страны сценарию. Об этом сообщает издание Foreign Policy.

«Война с Ираном подчеркнула простую реальность: расширение военного присутствия США на Ближнем Востоке контрпродуктивно», — говорится в материале статьи.

Согласно источнику, вместо обеспечения свободных перевозок энергоносителей на Ближнем Востоке, США лишь заблокировали эти пути в результате войны против Ирана. Американская администрация, приняв решение провести операцию «Эпическая ярость» пришла к реализации сценария нефтяного кризиса, опасного для страны.

Ранее KP.RU сообщал, что США нанесли удары по целям в Ормузском проливе после нарушения режима прекращения огня Ираном. Факт атак подтвердило Центральное командование американской армии.

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