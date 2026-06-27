FP: операция в Иране привела США к наихудшему для страны сценарию

«Война с Ираном подчеркнула простую реальность: расширение военного присутствия США на Ближнем Востоке контрпродуктивно», — говорится в материале статьи.
Согласно источнику, вместо обеспечения свободных перевозок энергоносителей на Ближнем Востоке, США лишь заблокировали эти пути в результате войны против Ирана. Американская администрация, приняв решение провести операцию «Эпическая ярость» пришла к реализации сценария нефтяного кризиса, опасного для страны.
Ранее KP.RU сообщал, что США нанесли удары по целям в Ормузском проливе после нарушения режима прекращения огня Ираном. Факт атак подтвердило Центральное командование американской армии.