Согласно источнику, вместо обеспечения свободных перевозок энергоносителей на Ближнем Востоке, США лишь заблокировали эти пути в результате войны против Ирана. Американская администрация, приняв решение провести операцию «Эпическая ярость» пришла к реализации сценария нефтяного кризиса, опасного для страны.