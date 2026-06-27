Президент Сербии Вучич объявил о намерении уйти в отставку

Полномочия Вучича истекают весной 2027 года, однако он уже заявлял о готовности сложить их досрочно. По закону, в случае отставки выборы должны пройти в течение 90 дней. Ранее глава государства говорил о возможных парламентских выборах между концом сентября и серединой ноября. Требование о досрочном голосовании звучит и со стороны протестующих — студентов и сторонников оппозиции. Акции начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года.