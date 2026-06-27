Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Сербии Вучич объявил о намерении уйти в отставку

В субботу перед зданием Скупщины в Белграде прошла массовая акция.

Источник: Клопс.ru

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что намерен уйти в отставку в ближайшие недели и готовится к новым выборам. Об этом сообщает РИА Новости.

В субботу перед зданием Скупщины в Белграде прошла массовая акция «Сербия, одна семья» в поддержку курса Вучича и правящей Сербской прогрессивной партии. По данным МВД, на мероприятие пришли около 207 тысяч человек.

«Через несколько недель подам в отставку. Я сказал председателю и руководству СПП, что на следующих выборах помогу получить доверие народа и что все, о чем говорил, можем осуществить в следующие четыре года… Наш победный список на предстоящих выборах будет называться “Объединённая Сербия”», — сказал Вучич собравшимся.

При этом президент не уточнил, идет ли речь о парламентских или президентских выборах и когда именно они состоятся.

Полномочия Вучича истекают весной 2027 года, однако он уже заявлял о готовности сложить их досрочно. По закону, в случае отставки выборы должны пройти в течение 90 дней. Ранее глава государства говорил о возможных парламентских выборах между концом сентября и серединой ноября. Требование о досрочном голосовании звучит и со стороны протестующих — студентов и сторонников оппозиции. Акции начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре 2024 года.

В апреле сообщалось, что в Сербии рядом с газопроводом в Венгрию нашли бомбу.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше