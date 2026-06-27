В калининградском Музее янтаря открылась выставка к 100-летию легендарной мануфактуры

Музей янтаря поделился кадрами с открытия новой выставки, посвящённой 100-летию Государственной янтарной мануфактуры — крупнейшего предприятия первой половины XX века, где создавали художественные изделия из янтаря.
Экспозиция рассказывает об истории знаменитой мануфактуры, которая во многом определила развитие янтарного искусства. Как отметила куратор выставки Виктория Резчикова, над созданием изделий работали известные художники и скульпторы, а приглашенный мастер Герман Брахерт помог возродить отрасль после упадка, вызванного Первой мировой войной. Именно 1930−1940-е годы специалисты называют вторым золотым веком обработки янтаря.
После войны судьбы многих мастеров сложились по-разному, а уже в 1947 году на базе бывших предприятий мануфактуры начал работу крупнейший в мире янтарный комбинат. Сегодня в коллекции Музея янтаря хранится более 130 изделий того периода. Для новой выставки экспозицию дополнили редкими экспонатами из частных коллекций.