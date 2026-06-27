В калининградском Музее янтаря открылась выставка к 100-летию легендарной мануфактуры

После войны судьбы многих мастеров сложились по-разному, а уже в 1947 году на базе бывших предприятий мануфактуры начал работу крупнейший в мире янтарный комбинат. Сегодня в коллекции Музея янтаря хранится более 130 изделий того периода. Для новой выставки экспозицию дополнили редкими экспонатами из частных коллекций.