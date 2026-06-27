До 1430 выросло число жертв землетрясения в Венесуэле

Количество погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 1430 человек, пострадали 3238 человек. Об этом сообщила La Tercera со ссылкой на правительство государства.
Землетрясения в латиноамериканской стране произошли 24 июня. Во временных убежищах на данный момент находятся 3142 пострадавшие семьи. Число погибших и ранены продолжает расти по мере проведения спасательных работ и разбора завалов. В пострадавших районах также оказана медицинская помощь более чем 12 тыс. человек. Из них около 7,5 тыс. получили помощь в экстренных медицинских пунктах, еще 5 тыс. — в больницах.
По оценке Международной организации по миграции (МОМ), в результате землетрясений в Венесуэле пострадать могли до 6,76 млн человек.
Ранее вице-министр Венесуэлы Оливер Бланко в X сообщил, что за последние часы в страну прибыли 17 рейсов, доставивших более 1,6 тыс. специалистов спасательных служб. В течение ближайших суток ожидается прибытие еще 25 рейсов с международной помощью.
Землетрясения произошли вечером 24 июня. Первое, по данным Геологической службы США, имело магнитуду 7,2. Спустя всего 40 секунд произошло второе землетрясение магнитудой 7,5. Эпицентр обоих землетрясений находился вблизи города Сан-Фелипе в штате Яракуй, примерно в 280 км к западу от Каракаса. Очаг первого землетрясения залегал на глубине 20,3 км, второго — 10 км.
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