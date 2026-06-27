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Спортивный директор Усика рассказал о его планах на финальные бои

Украинский боксер Александр Усик намерен провести серию финальных поединков в США перед завершением карьеры. Об этом рассказал его спортивный директор Сергей Лапин в интервью ESPN.

Украинский боксер Александр Усик намерен провести серию финальных поединков в США перед завершением карьеры. Об этом рассказал его спортивный директор Сергей Лапин в интервью ESPN.

По его словам, спортсмен хочет завершить карьеру именно в Соединенных Штатах и «оставить там свое боксерское наследие». Сергей Лапин добавил, что Александр Усик сохранит лидерство в списке лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring.

26 июня бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе отказался от чемпионских поясов Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Тогда же он заявил, что освобождает пояса, но не уходит из спорта.

Подробнее — в материале «Ъ» «Король супертяжелого веса снял короны».

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