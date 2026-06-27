Спортивный директор Усика рассказал о его планах на финальные бои

26 июня бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе отказался от чемпионских поясов Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Тогда же он заявил, что освобождает пояса, но не уходит из спорта.