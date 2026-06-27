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Вашингтон и Бейрут одобрили сохранение Израилем безопасной зоны на юге Ливана

Нетаньяху заявил, что США и Ливан признали право Израиля сохранить зону безопасности на юге ливанской территории.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные штаты и Ливан признали право Израиля сохранить безопасную зону на юге ливанской территории. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«В рамках достигнутых договоренностей США и Ливан признали право Израиля на сохранение зоны безопасности», — сообщил он в ходе пресс-конференции.

Нетаньяху также отметил, что Израильская сторона планирует в ближайшее время выселять войска страны из двух зон на юге Ливана. Одна из них находится на границе одобренной безопасной зоны, а вторая — вне ее территории.

Ранее KP.RU сообщал, что в Вашингтоне прошла церемония подписания рамочного соглашения между США, Израилем и Ливаном по итогам долгих переговоров. Документ позволит урегулировать затяжной конфликт между сторонами.

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