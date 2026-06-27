Александр Беглов дал старт «Алым парусам — 2026»

Легендарный бриг с «Алых парусов» появился на 3D-карте города. Гости и жители столицы увидели его с 25 июня, рассказали разработчики модели. Помимо этого, на карту добавили 3D-модель разведения мостов. В 2026 году праздник «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге в ночь с 27 на 28 июня. Главным моментом праздника станет проход культового судна по акватории Невы.