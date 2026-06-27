Александр Беглов дал старт «Алым парусам — 2026»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов дал официальный старт празднику выпускников «Алые паруса — 2026», обратившись к участникам с приветственной речью. Об этом стало известно в субботу, 27 июня.
— Мечтайте, созидайте! Совсем скоро по Неве пройдет бриг под алыми парусами. Название этого брига — «Россия!» — сказал Беглов.
Во время выступления выпускники скандировали «Санкт-Петербург!» и «Россия!», поддерживая слова главы города, передают «Известия».
Праздник «Алые паруса» был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Легендарный бриг с «Алых парусов» появился на 3D-карте города. Гости и жители столицы увидели его с 25 июня, рассказали разработчики модели. Помимо этого, на карту добавили 3D-модель разведения мостов. В 2026 году праздник «Алые паруса» пройдет в Санкт-Петербурге в ночь с 27 на 28 июня. Главным моментом праздника станет проход культового судна по акватории Невы.
В столице в субботу, 27 июня, отметят День молодежи. В павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ гости смогут посетить тематическую программу с интерактивными экскурсиями, викторинами и светотехническими шоу.