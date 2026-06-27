Шара Буллет победил Мишела Перейру решением судей на турнире UFC в Баку

Этот успех стал для 32-летнего россиянина 17-м в профессиональной карьере при единственном поражении. Его соперник того же возраста потерпел 15-ю неудачу в смешанных единоборствах, имея 32 победы и два несостоявшихся боя.
В другом поединке основного карда в том же весе россиянин Икрам Алискеров одолел бразильца Брунну Феррейру. Судьи также вынесли единогласный вердикт. Для дагестанского спортсмена эта виктория стала 18-й в карьере при двух проигрышах.
В главном поединке вечера местный боец Рафаэль Физиев во втором раунде нокаутировал мексиканца Мануэля Торреса.
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