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Шара Буллет победил Мишела Перейру решением судей на турнире UFC в Баку

Россиянин Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, победил бразильца Мишела Перейру в соглавном бою турнира UFC Fight Night 280 в Баку. Исход поединка в среднем весе (до 84 кг) определили судьи после трёх раундов.

Источник: Life.ru

Этот успех стал для 32-летнего россиянина 17-м в профессиональной карьере при единственном поражении. Его соперник того же возраста потерпел 15-ю неудачу в смешанных единоборствах, имея 32 победы и два несостоявшихся боя.

В другом поединке основного карда в том же весе россиянин Икрам Алискеров одолел бразильца Брунну Феррейру. Судьи также вынесли единогласный вердикт. Для дагестанского спортсмена эта виктория стала 18-й в карьере при двух проигрышах.

В главном поединке вечера местный боец Рафаэль Физиев во втором раунде нокаутировал мексиканца Мануэля Торреса.

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