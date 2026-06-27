В Подмосковье прооперировали попавшего под машину и получившего переломы лисенка

Лисенка, которого сбил автомобиль в Подмосковье, успешно прооперировали. Об этом сообщили специалисты парка львов «Земля прайда», куда доставили пострадавшее животное.
— Мы «собрали» все переломы за одну операцию, чтобы не разбивать это на несколько этапов и не мучить его, — рассказали в парке.
После ДТП у лисенка диагностировали множественные открытые переломы и переломы со смещением. Во время операции ветеринары установили современные фиксирующие пластины, а самый сложный перелом закрепили аппаратом внешней фиксации.
Теперь животному предстоят длительное лечение и реабилитация. Специалисты надеются, что проведенная операция поможет лисенку полностью восстановиться, передает Telegram-канал парка.
В конце мая в столице жители дома, который расположен на Очаковском шоссе, спасли нильского крылана. Животное выбралось из клетки и вылетело в окно. По словам хозяйки, благодаря неравнодушным местным жителям крылана удалось найти лишь спустя сутки. Люди поймали его на мусорной площадке при помощи коробки.