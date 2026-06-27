В Подмосковье прооперировали попавшего под машину и получившего переломы лисенка

В конце мая в столице жители дома, который расположен на Очаковском шоссе, спасли нильского крылана. Животное выбралось из клетки и вылетело в окно. По словам хозяйки, благодаря неравнодушным местным жителям крылана удалось найти лишь спустя сутки. Люди поймали его на мусорной площадке при помощи коробки.