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Пушилин: Два человека погибли и семь ранены при атаках дронов ВСУ в ДНР

В результате сегодняшних атак ударных дронов ВCУ в Донецкой Народной Республике погибли два мирных жителя. О случившемся сообщил глава региона Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

Жертвами стали жители Горловки и Макеевки. В Центрально-Городском районе Горловки погибла женщина 1956 года рождения, её соседка 1952 г.р. доставлена в больницу с тяжелыми ранениями.

В Красногвардейском районе Макеевки удар унес жизнь мужчины 1963 года рождения. Пострадала также женщина 1950 г.р., медики оценивают её состояние как средней степени тяжести.

На трассе Донецк — Горловка в Ясиноватском муниципальном округе ранения получила целая семья. Среди пострадавших — подросток 2009 года рождения, а также 43-летняя женщина и мужчина 51 года.

В Кировском районе столицы региона осколочные ранения диагностировали у мужчины 1960 г.р. Ещё один пострадавший зафиксирован в Никитовском районе Горловки, его личные данные уточняются.

Всем раненым сейчас оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Помимо жертв среди населения, зафиксированы разрушения: повреждения получили объект гражданской инфраструктуры, два частных дома и два автомобиля. Инциденты произошли в Горловке, Енакиево и Ясиноватском округе.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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