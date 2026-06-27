Пушилин: Два человека погибли и семь ранены при атаках дронов ВСУ в ДНР

Жертвами стали жители Горловки и Макеевки. В Центрально-Городском районе Горловки погибла женщина 1956 года рождения, её соседка 1952 г.р. доставлена в больницу с тяжелыми ранениями.
В Красногвардейском районе Макеевки удар унес жизнь мужчины 1963 года рождения. Пострадала также женщина 1950 г.р., медики оценивают её состояние как средней степени тяжести.
На трассе Донецк — Горловка в Ясиноватском муниципальном округе ранения получила целая семья. Среди пострадавших — подросток 2009 года рождения, а также 43-летняя женщина и мужчина 51 года.
В Кировском районе столицы региона осколочные ранения диагностировали у мужчины 1960 г.р. Ещё один пострадавший зафиксирован в Никитовском районе Горловки, его личные данные уточняются.
Всем раненым сейчас оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Помимо жертв среди населения, зафиксированы разрушения: повреждения получили объект гражданской инфраструктуры, два частных дома и два автомобиля. Инциденты произошли в Горловке, Енакиево и Ясиноватском округе.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.