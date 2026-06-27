Россиянин Кудряшов нокаутировал Юссефи на турнире IBA Bare Knuckle в Москве

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Российский боксер Дмитрий Кудряшов победил иранца Хасана Юссефи на турнире по боям на голых кулаках IBA Bare Knuckle. Соревнования прошли в Москве.
Кудряшов победил нокаутом в третьем раунде.
Как сообщает корреспондент ТАСС, после боя Юссефи потребовалась помощь врачей.
Кудряшову 40 лет. На его счету 30 побед (28 нокаутом) и 6 поражений в профессиональном боксе. Он владел серебряным поясом Всемирного боксерского совета (WBC), интернациональным поясом Всемирной боксерской ассоциации (WBA), титулом чемпиона СНГ и славянских стран по версии WBC в первом тяжелом весе. В 2017 году боксировал за титул регулярного чемпиона мира WBA, проиграв кубинцу Юниэлю Дортикосу.
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