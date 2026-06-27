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Средства ПВО за день сбили 124 украинских беспилотника

Над Черным морем и 12 регионами за день сбили 124 беспилотника ВСУ.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российские силы противовоздушной обороны с утра нейтрализовали более 100 дронов ВСУ, сообщило Министерство обороны.

«С 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — рассказали там.

Их сбили над Черным морем и следующими регионами:

Белгородская область;Брянская область;Воронежская область;Калужская область;Курская область;Липецкая область;Орловская область;Рязанская область;Тульская область;Московский регион;Краснодарский край;Республика Крым.

ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

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