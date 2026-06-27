Беременная девушка звезды сборной Нидерландов сообщила о потере ребёнка во время ЧМ-2026

Коди Матес Гакпо (родился 7 мая 1999 года в Эйндховене) — нидерландский футболист тоголезского происхождения, выступающий на позиции левого вингера или центрального нападающего за английский «Ливерпуль» и национальную сборную Нидерландов. Являясь воспитанником академии ПСВ, он прошёл путь до капитанской повязки в родном клубе, после чего в январе 2023 года перешел в «Ливерпуль», где быстро адаптировался к требованиям Юргена Клоппа, а затем и Арне Слота, демонстрируя универсальность, высокий прессинг и результативность. На международной арене Гакпо ярко проявил себя на чемпионате мира 2022 года в Катаре, забив три гола в групповом этапе, а на Евро-2024 стал одним из лучших бомбардиров турнира, разделив «Золотую бутсу» с четырьмя другими игроками и оформив дубль в ворота Румынии в ⅛ финала.