Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беременная девушка звезды сборной Нидерландов сообщила о потере ребёнка во время ЧМ-2026

Девушка игрока сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Коди Гакпо Ноа ван дер Бей сообщила о потере второго ребёнка во время беременности. Об этом она написала в социальных сетях. Пара приехала в США, где футболист выступает на чемпионате мира.

Источник: Life.ru

В мае пара сообщила в соцсетях о беременности. Однако в субботу подруга спортсмена объявила о случившемся выкидыше.

«С разбитыми сердцами мы делимся разрушительной новостью о том, что наш малыш ушёл во время беременности. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Элайя Рафаэль Гакпо. Любим. Навсегда наш сын. Мы пошли в церковь, чтобы зажечь свечу. После этого мы пошли с нашим сыном Самуэлем на церковную площадку. Там был только один ребенок. Его звали Элайя. Не могло быть более красивого знака от Бога. Он напомнил нам, что наш маленький мальчик всегда в нашем сердце», — написала ван дер Бей в соцсети.

У пары есть сын Самуэль, родившийся в 2024 году.

Коди Матес Гакпо (родился 7 мая 1999 года в Эйндховене) — нидерландский футболист тоголезского происхождения, выступающий на позиции левого вингера или центрального нападающего за английский «Ливерпуль» и национальную сборную Нидерландов. Являясь воспитанником академии ПСВ, он прошёл путь до капитанской повязки в родном клубе, после чего в январе 2023 года перешел в «Ливерпуль», где быстро адаптировался к требованиям Юргена Клоппа, а затем и Арне Слота, демонстрируя универсальность, высокий прессинг и результативность. На международной арене Гакпо ярко проявил себя на чемпионате мира 2022 года в Катаре, забив три гола в групповом этапе, а на Евро-2024 стал одним из лучших бомбардиров турнира, разделив «Золотую бутсу» с четырьмя другими игроками и оформив дубль в ворота Румынии в ⅛ финала.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше