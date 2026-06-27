Ферстаппен разбил болид в финале квалификации Гран-при Австрии

Гонщик связал случившееся с неожиданным поведением автомобиля. По его словам, в начале быстрого круга возник тревожный момент в шестом повороте, хотя прежде по ходу уикенда подобных проблем не возникало. Затем в девятом повороте машина практически мгновенно потеряла устойчивость. Ферстаппен считает, что без этой ошибки мог рассчитывать на третью строчку по итогам квалификации.
Поул завоевал британский представитель «Мерседес» Джордж Расселл, преодолевший лучший круг за 1 минуту 6,113 секунды. Второй результат показал монегаск Шарль Леклер из «Феррари», уступивший лидеру 0,236 секунды. Третьим квалификацию завершил его напарник Льюис Хэмилтон (Великобритания), проигравший победителю 0,295 секунды.
Ранее в «Формуле-1» договорились изменить спорные правила по двигателям на сезоны 2027 и 2028 годов. Главная цель — уменьшить зависимость машин от электрической мощности и вернуть больше езды на пределе. Ферстаппен называл новые правила anti-racing и сравнивал ситуацию с «Формулой E на стероидах». Фернандо Алонсо, в свою очередь, говорил, что «Формула-1» превратилась в битву аккумуляторных технологий. По информации FIA, соотношение изменится с 53/47 на 58/42 в пользу традиционных двигателей. В 2028 году мощность моторов внутреннего сгорания увеличат до 450 кВт, что приведёт к балансу примерно 60/40.
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