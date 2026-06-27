Ферстаппен разбил болид в финале квалификации Гран-при Австрии

Ранее в «Формуле-1» договорились изменить спорные правила по двигателям на сезоны 2027 и 2028 годов. Главная цель — уменьшить зависимость машин от электрической мощности и вернуть больше езды на пределе. Ферстаппен называл новые правила anti-racing и сравнивал ситуацию с «Формулой E на стероидах». Фернандо Алонсо, в свою очередь, говорил, что «Формула-1» превратилась в битву аккумуляторных технологий. По информации FIA, соотношение изменится с 53/47 на 58/42 в пользу традиционных двигателей. В 2028 году мощность моторов внутреннего сгорания увеличат до 450 кВт, что приведёт к балансу примерно 60/40.