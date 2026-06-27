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Родные пилота пропавшего в Приморье вертолета пожаловались на ход поисков

Поиски пропавшего в Приморском крае вертолета Robinson R44 продолжаются уже неделю. На борту находились пилот Екатерина и летчик-наблюдатель Николай, связь с которыми была потеряна 21 июня во время патрулирования лесов.

Поиски пропавшего в Приморском крае вертолета Robinson R44 продолжаются уже неделю. На борту находились пилот Екатерина и летчик-наблюдатель Николай, связь с которыми была потеряна 21 июня во время патрулирования лесов.

— Катя очень много жизней спасла, работала в санавиации. А когда сама оказалась в беде, такое ощущение, что никому не нужна, — заявила двоюродная сестра пилота Татьяна.

По словам родственников, поисковая операция в первые дни была недостаточно масштабной. Они считают, что в труднодоступной горной тайге необходимо увеличить количество наземных групп, активнее использовать беспилотники и привлечь кинологов, поскольку с воздуха обнаружить место возможного крушения крайне сложно.

Официально сообщалось, что к поискам привлечены вертолет Ми-8, воздушные суда авиакомпании «Гранат», спасатели, десантники и операторы дронов с тепловизорами. Однако близкие пропавших утверждают, что реальные масштабы операции значительно меньше, чем сообщается, передает «МК».

Вертолет пропал во время выполнения лесоавиационных работ в районе поселка Терней.

Ранее, 9 июня, ударный вертолет AH-64 Apache ВВС США потерпел крушение в районе Ормузского пролива. По данным СМИ, оба члена экипажа были спасены. Информация об их состоянии пока не раскрывается. Причины крушения американского вертолета выясняются.

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