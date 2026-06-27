Жуткая рыба с человеческими зубами держит в страхе туристов в Греции

В Греции в разгар туристического сезона массово распространяется серебристый иглобрюх (Lagocephalus sceleratus), также известный как рыба-кролик, сообщает Metro. Материал перевел Aif.ru.
У этого вида необычные зубы, похожие на человеческие, и мощный нейротоксин, из-за чего его мясо опасно для употребления. Обычно рыба обитает в Индийском океане, но из-за потепления воды мигрировала через Суэцкий канал в Средиземное море.
Особенно сильно от нашествия страдают рыбаки у берегов Крита — рыбы перекусывают сети и уничтожают улов. Рыбак Георгиос Кирьякакис из критской ассоциации рассказал, что на починку снастей уходит по три дня.
В интернете появились видео, на которых рыба вгрызается в консервные банки. Это вызвало беспокойство у туристов. Однако власти и отельные ассоциации на Крите призывают не паниковать: они заявили, что непосредственной угрозы для купающихся нет, а в Средиземноморье этот вид известен много лет.
Эксперты отмечают, что большинство нападений происходило, когда люди пытались прикоснуться к рыбе или покормить её.
Ранее в Тульской области найдена ископаемая рыба с уникальными зубами.