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Жуткая рыба с человеческими зубами держит в страхе туристов в Греции

Серебристый иглобрюх с острыми зубами и смертельным токсином заполонил греческие воды. Рыба перекусывает сети, а в соцсетях вирусятся видео, где она вгрызается в консервные банки.

Источник: Аргументы и факты

В Греции в разгар туристического сезона массово распространяется серебристый иглобрюх (Lagocephalus sceleratus), также известный как рыба-кролик, сообщает Metro. Материал перевел Aif.ru.

У этого вида необычные зубы, похожие на человеческие, и мощный нейротоксин, из-за чего его мясо опасно для употребления. Обычно рыба обитает в Индийском океане, но из-за потепления воды мигрировала через Суэцкий канал в Средиземное море.

Особенно сильно от нашествия страдают рыбаки у берегов Крита — рыбы перекусывают сети и уничтожают улов. Рыбак Георгиос Кирьякакис из критской ассоциации рассказал, что на починку снастей уходит по три дня.

В интернете появились видео, на которых рыба вгрызается в консервные банки. Это вызвало беспокойство у туристов. Однако власти и отельные ассоциации на Крите призывают не паниковать: они заявили, что непосредственной угрозы для купающихся нет, а в Средиземноморье этот вид известен много лет.

Эксперты отмечают, что большинство нападений происходило, когда люди пытались прикоснуться к рыбе или покормить её.

Ранее в Тульской области найдена ископаемая рыба с уникальными зубами.

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