Жуткая рыба с человеческими зубами держит в страхе туристов в Греции

В интернете появились видео, на которых рыба вгрызается в консервные банки. Это вызвало беспокойство у туристов. Однако власти и отельные ассоциации на Крите призывают не паниковать: они заявили, что непосредственной угрозы для купающихся нет, а в Средиземноморье этот вид известен много лет.