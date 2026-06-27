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Бывшая жена Тимура Родригеза отреагировала на его свадьбу с Катей Кабак

Бывшая жена Тимура Родригеза Анна Девочкина отреагировала на его свадьбу с актрисой Катей Кабак. В день регистрации брака она опубликовала в соцсетях короткое сообщение.

Бывшая жена Тимура Родригеза Анна Девочкина отреагировала на его свадьбу с актрисой Катей Кабак. В день регистрации брака она опубликовала в соцсетях короткое сообщение.

— День некоторого разочарования… — написала Девочкина в своем блоге.

Сам Родригез и Кабак расписались 26 июня во Дворце бракосочетания № 1 в Москве. После церемонии молодожены обменялись кольцами, приняли поздравления гостей и отправились на праздничную прогулку.

По словам актрисы, она не догадывалась, что певец собирается жениться. Как отметила Кабак, пара не придавала значения штампу в паспорте. Сам Родригез признался, что его нервировали вопросы о свадьбе со стороны окружающих, так как возлюбленная могла вычислить его намерения.

Ранее Родригез обращался в инстанцию, чтобы снизить размер алиментов на детей. С его бывшей женой остались жить 16-летний Мигель и 12-летний Даниэль. Однако обращение в суд не принесло шоумену успеха. Родригезу отказали в его требованиях.

Позднее стало известно, что актер после развода с супругой оставил ей особняк в Подмосковье за 150 миллионов рублей и квартиру в столице за 100 миллионов. После того как Родригез перестал жить с Девочкиной, он перевел ей в общей сложности порядка 40 миллионов по алиментам.