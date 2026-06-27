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В Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса»

В Петербурге на Дворцовой площади начался праздник выпускников «Алые паруса».

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Праздник выпускников школ «Алые паруса» начался на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по традиции приветствовал выпускников и дал старт празднику ударом в рынду.

«Вы — наследники великой России. Россия верит вам, надеется на вас, доверяет вам. Родина нуждается в ваших талантах, в вашей энергии и в вашей любви. Дерзайте, творите, побеждайте — побеждайте вместе с Россией! В добрый путь», — напутствовал он выпускников.

Он напомнил участникам праздника о сбывшейся мечте основателя Петербурга Петра I о создании города.

«Петербург — место силы. Здесь мечты сбываются», — отметил Беглов.

Праздник выпускников «Алые паруса» начался в субботу вечером на Дворцовой площади. По задумке организаторов, в этом году площадь превратилась в «Город мечтателей», где рождаются и воплощаются мечты. Она стала символическим пространством встречи поколений, регионов и человеческих историй, объединенных общей верой в будущее. Ведущими вечера стали Ника Здорик, Сергей Городничий, Юлианна Караулова, Вячеслав Макаров и Даша Александрова.

Концерт на Дворцовой площади будет разворачиваться как большое путешествие, посвященное мечтам и поиску своего места в жизни. Он разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывает важные этапы взросления и становления личности. На сцену праздника выпускников «Алые паруса» выйдут Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА» и другие артисты.

Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. В этом году основой шоу станут образы из русских сказок в современном прочтении. Под залпы фейерверков и световых эффектов бриг «Россия» повторит маршрут прошлого года.

Под залпы фейерверков и световых эффектов бриг «Россия» повторит маршрут прошлого года. Он войдет в разведенный створ Дворцового моста и проследует вдоль Дворцовой набережной. Одним из самых эффектных моментов станет разворот судна в районе Зимней канавки. После этого бриг направится к Троицкому мосту, приветствуя выпускников, а затем вернется обратно вдоль Дворцовой набережной.

«Алые паруса» — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.

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