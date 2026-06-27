В Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса»

Концерт на Дворцовой площади будет разворачиваться как большое путешествие, посвященное мечтам и поиску своего места в жизни. Он разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывает важные этапы взросления и становления личности. На сцену праздника выпускников «Алые паруса» выйдут Елка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Юлианна Караулова, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Filatov & Karas, группа TRITIA, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА» и другие артисты.