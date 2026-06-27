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Машина въехала в толпу в Лондоне: есть пострадавшие

Sun: В Британии автомобиль наехал на толпу людей, пострадали три человека.

Источник: Комсомольская правда

В Британии автомобиль наехал на толпу людей, три человека получили ранения в результате инцидента. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на скорую помощь.

Уточняется, что ЧП произошло в Лондоне рядом с универмагом M&S в районе Илинг. Пострадавшие в результате инцидента были доставлены в больницы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов уточняют причины и обстоятельства произошедшего. Другие подробности пока не сообщаются.

Ранее KP.RU сообщал, что в Лейпциге автомобиль наехал на толпу прохожих на центральной торговой улице города. В результате инцидента пострадали как минимум 20 человек, порядка двух человек погибли на месте трагедии.