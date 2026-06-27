Уралик выиграл голосование за имя символа Международного фестиваля молодёжи

В дни фестиваля, который пройдёт в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, Уралик станет одним из ключевых символов. Он появится на церемониях открытия и закрытия, будет встречать гостей, участвовать в интерактивах и фотографироваться с участниками.