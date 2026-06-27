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Уралик выиграл голосование за имя символа Международного фестиваля молодёжи

Символом Международного фестиваля молодёжи на Урале стал соболёнок по имени Уралик. Его выбрали жители Свердловской области в ходе голосования, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Источник: Life.ru

Уралик станет символом Международного фестиваля молодёжи. Видео © Telegram / «Свердловский пул».

«Голосование за имя соболёнка — уральского символа фестиваля 2026 года — завершилось. Победитель определился с минимальным отрывом, им стал Уралик. Совсем немного от него отстал Екатик», — говорится в сообщении.

В дни фестиваля, который пройдёт в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, Уралик станет одним из ключевых символов. Он появится на церемониях открытия и закрытия, будет встречать гостей, участвовать в интерактивах и фотографироваться с участниками.

В пятёрку лучших имён также вошли Демид, Снежок и Малахитик. Активнее всего голосовали жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска.

Фестиваль объединит 10 тысяч молодых лидеров из России и других стран. Его девиз — «Следуй за мечтой. Вместе с Россией».

Ранее сообщалось, что в сентябре Екатеринбург примет Международный фестиваль молодёжи, а его частью впервые станет проект «Таврида. АРТ». В столицу Урала привезут самые яркие форматы главного арт-фестиваля: музыкальные и гастрономические шоу, выступления фолк-коллективов и уличных театров, книжную ярмарку и выставку изобразительного искусства, цирк-шапито и молодёжный маркет «Арт. Молодость».

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