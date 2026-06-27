Участники «Алых парусов» скандировали слово «Россия»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Участники праздника выпускников «Алые паруса», который начался в Санкт-Петербурге в субботу, стали скандировать слово «Россия» вместе с губернатором города Александром Бегловым, передает корреспондент РИА Новости.
«Совсем скоро по Неве пройдет бриг под алыми парусами, имя этого брига — “Россия”, — сказал Беглов, приветствуя выпускников.
После этого участники праздника стали скандировать «Россия» вместе с губернатором.
«Алые паруса» — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.