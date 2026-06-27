Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тысячи выпускников собрались на «Алые паруса»: Петербург отмечает главный выпускной страны

В Санкт-Петербурге отмечают главный праздник выпускников — «Алые паруса». На Дворцовой площади собрались тысячи выпускников со всей страны, чтобы увидеть легендарный бриг «Россия», олицетворяющий начало жизненного пути уже много лет.

9

Первые группы вчерашних школьников начали подходить на место празднования около 20:00. В городе замечательная погода — вечером солнце наконец вышло из-за туч и озарило светом Северную столицу. Дворцовая площадь пронизана атмосферой праздника и веселья. Около Эрмитажа расположили яркие фотозоны и ларьки с едой. Сегодня выпускников угощают интересным бутербродом с названием «Русбургер». Продавцы в масках знаменитостей с улыбкой встречают людей.

В 22:00 на площади начался праздничный концерт. В эту знаменательную для выпускников ночь перед ними выступят певица Ёлка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Юлия Пересильд с группой «MANDRAGORA» и другие артисты. За годы своего существования «Алые паруса» стали гораздо больше, чем школьный выпускной. Сегодня это одно из главных культурных событий Петербурга, которое из года в год объединяет гостей из разных уголков России.