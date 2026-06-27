Тысячи выпускников собрались на «Алые паруса»: Петербург отмечает главный выпускной страны

В 22:00 на площади начался праздничный концерт. В эту знаменательную для выпускников ночь перед ними выступят певица Ёлка, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина, Юлия Пересильд с группой «MANDRAGORA» и другие артисты. За годы своего существования «Алые паруса» стали гораздо больше, чем школьный выпускной. Сегодня это одно из главных культурных событий Петербурга, которое из года в год объединяет гостей из разных уголков России.