В Москве опровергли слухи об оформлении загранпаспорта только через «Макс»

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Московские центры «Мои Документы» опровергли информацию о возможности оформления загранпаспорта только через мессенджер «Макс».
Ранее в ряде СМИ распространялась информация, что подать заявление на получение загранпаспорта можно только с помощью чат-бота «Мои документы» в мессенджере «Макс».
«Информация о том, что оформить паспорт заграничного образца можно только через мессенджер “МАКС” не соответствует действительности. Подать документы на получение загранпаспорта можно несколькими способами», — говорится в сообщении в Telegram-канале офисов «Мои документы».
Уточняется, что можно подать заявление в электронном виде на ЕПГУ и после его проверки сотрудником МВД оформить предварительную запись в отделения управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве, где горожанину сделают фото на документ и отсканируют отпечатки пальцев.
«Заявление можно оформить в центрах госуслуг, но также потребуется предварительная запись в чат-боте “Мои Документы Москвы” в “МАКС” на оформление биометрического загранпаспорта через криптобиокабину», — подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что жители могут выбрать любой удобный для себя вариант оформления загранпаспорта.