В Москве опровергли слухи об оформлении загранпаспорта только через «Макс»

Уточняется, что можно подать заявление в электронном виде на ЕПГУ и после его проверки сотрудником МВД оформить предварительную запись в отделения управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве, где горожанину сделают фото на документ и отсканируют отпечатки пальцев.