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В Москве опровергли слухи об оформлении загранпаспорта только через «Макс»

МФЦ опроверг сообщения о возможности оформить загранпаспорт только через «Макс».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Московские центры «Мои Документы» опровергли информацию о возможности оформления загранпаспорта только через мессенджер «Макс».

Ранее в ряде СМИ распространялась информация, что подать заявление на получение загранпаспорта можно только с помощью чат-бота «Мои документы» в мессенджере «Макс».

«Информация о том, что оформить паспорт заграничного образца можно только через мессенджер “МАКС” не соответствует действительности. Подать документы на получение загранпаспорта можно несколькими способами», — говорится в сообщении в Telegram-канале офисов «Мои документы».

Уточняется, что можно подать заявление в электронном виде на ЕПГУ и после его проверки сотрудником МВД оформить предварительную запись в отделения управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве, где горожанину сделают фото на документ и отсканируют отпечатки пальцев.

«Заявление можно оформить в центрах госуслуг, но также потребуется предварительная запись в чат-боте “Мои Документы Москвы” в “МАКС” на оформление биометрического загранпаспорта через криптобиокабину», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что жители могут выбрать любой удобный для себя вариант оформления загранпаспорта.