В Германии зафиксирован новый исторический рекорд жары — 41,5 градуса

В июне 2026 года Европу накрыла аномальная жара, признанная сильнейшей за всю историю метеонаблюдений. Волна экстремального зноя, вызванная «тепловым куполом», привела к обновлению национальных температурных рекордов по всему континенту: в Германии температура достигла 41,5°C, в Чехии — 40,6°C, в Дании — 37 , в Великобритании, Франции и Швейцарии также были побиты рекорды. От жары пострадали сотни миллионов человек, при этом в ряде стран температура превышала сезонную норму на 5−12 градусов. Экстремальные погодные условия привели к масштабным последствиям: перегрузке систем здравоохранения, закрытию тысяч школ, отмене массовых мероприятий, перебоям в работе транспорта и энергоснабжении, а также к многочисленным смертельным случаям. Учёные связывают это беспрецедентное событие с изменением климата, подчеркивая, что подобные волны жары становятся все более интенсивными и частыми.