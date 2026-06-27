В Германии зафиксирован новый исторический рекорд жары — 41,5 градуса

Пиковое значение зафиксировали в 16:20 (17:20 мск) в Мёккерн-Древице (федеральная земля Саксония-Анхальт). Предыдущий рекорд составлял 41,3 градуса и был установлен в пятницу в Саарбрюккен-Бурбахе. В субботу на той же метеостанции зафиксировали 41,4 градуса. До нынешней жары абсолютный максимум температуры в Германии — 41,2 градуса — держался с 25 июля 2019 года.
Также в июне обновлён и месячный рекорд для Германии: ранее он составлял 39,6 градуса (30 июня 2019 года в Бернбурге). А 25 и 26 июня в Бад-Бергцаберне был повторён рекорд самой тёплой ночи — температура не опускалась ниже 26,2 градуса.
Из-за аномальной жары железнодорожный концерн Deutsche Bahn рекомендовал пассажирам отказаться от необязательных поездок в выходные. На ряде автобанов ввели перекрытия и ограничения скорости — дорожное полотно вспучивается от расширения бетона. Волны экстремальной жары в ФРГ учащаются из-за климатического кризиса. Небольшое ослабление зноя ожидают только в понедельник.
Ранее в Берлине полиция применила водомёты для охлаждения прохожих в условиях аномальной жары. Машины распыляли воду у Бранденбургских ворот, на Потсдамской площади и в других оживлённых районах центра. К середине дня полиция израсходовала около 9 тысяч литров воды, после чего технику отправили на дозаправку. Из-за зноя переполнились открытые бассейны, нагрузка выросла на экстренные службы: спасатели чаще выезжали к людям с проблемами кровообращения и сердечными приступами. На дорогах плавился асфальт, водителям советовали брать с собой запас воды и лекарства.
В июне 2026 года Европу накрыла аномальная жара, признанная сильнейшей за всю историю метеонаблюдений. Волна экстремального зноя, вызванная «тепловым куполом», привела к обновлению национальных температурных рекордов по всему континенту: в Германии температура достигла 41,5°C, в Чехии — 40,6°C, в Дании — 37 , в Великобритании, Франции и Швейцарии также были побиты рекорды. От жары пострадали сотни миллионов человек, при этом в ряде стран температура превышала сезонную норму на 5−12 градусов. Экстремальные погодные условия привели к масштабным последствиям: перегрузке систем здравоохранения, закрытию тысяч школ, отмене массовых мероприятий, перебоям в работе транспорта и энергоснабжении, а также к многочисленным смертельным случаям. Учёные связывают это беспрецедентное событие с изменением климата, подчеркивая, что подобные волны жары становятся все более интенсивными и частыми.
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