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В Германии жара побила рекордные показатели: пиковая температура держится второй день

DPA: жара в Германии достигла рекордных 41,5 градуса.

Источник: Комсомольская правда

В Германии температура достигла показателей в 41,5 градуса Цельсия, побив исторический рекорд жары. Об этом сообщает DPA со ссылкой на данные метеослужбы ФРГ.

Согласно источнику, аномально высокая для региона температура фиксируется уже второй день подряд. Пиковый показатель в 41,5 градуса был зафиксирован метеорологами в Меккерн-Древице в субботу, 27 июня. Днем ранее температура в 41,3 градуса отмечалась в Саарбрюккен-Бурбахе.

Ранее KP.RU сообщал, что Европа столкнулась с самой сильной и продолжительной за всю историю наблюдений волной жары. Британские ученые связали аномально высокие температуры с накоплением углеродных загрязнителей в атмосфере.

Рекорд по зафиксированной жаре также был побит во Франции, где температура поднялась выше 44 градусов.