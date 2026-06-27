В Германии жара побила рекордные показатели: пиковая температура держится второй день

В Германии температура достигла показателей в 41,5 градуса Цельсия, побив исторический рекорд жары. Об этом сообщает DPA со ссылкой на данные метеослужбы ФРГ.
Согласно источнику, аномально высокая для региона температура фиксируется уже второй день подряд. Пиковый показатель в 41,5 градуса был зафиксирован метеорологами в Меккерн-Древице в субботу, 27 июня. Днем ранее температура в 41,3 градуса отмечалась в Саарбрюккен-Бурбахе.
Ранее KP.RU сообщал, что Европа столкнулась с самой сильной и продолжительной за всю историю наблюдений волной жары. Британские ученые связали аномально высокие температуры с накоплением углеродных загрязнителей в атмосфере.
Рекорд по зафиксированной жаре также был побит во Франции, где температура поднялась выше 44 градусов.