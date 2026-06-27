В Германии жара побила рекордные показатели: пиковая температура держится второй день

Согласно источнику, аномально высокая для региона температура фиксируется уже второй день подряд. Пиковый показатель в 41,5 градуса был зафиксирован метеорологами в Меккерн-Древице в субботу, 27 июня. Днем ранее температура в 41,3 градуса отмечалась в Саарбрюккен-Бурбахе.