Гималайского медведя Васю временно перевезли из Москвы в Калининградский зоопарк

В зоопарк Калининграда на временное проживание прибыл гималайский медведь по кличке Вася. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в пресс-службе городского зоосада.
Животное 2015 года рождения перевезли из Московского зоопарка. Вася был изъят у прежних владельцев в связи с неблагополучными условиями содержания.
— В Калининградском зоопарке Вася пробудет примерно пару лет, пока для него ремонтируют вольер в Московском зоопарке, — уточнили в публикации.
Медведя везли в Калининград паромом. На судне было жарко, поэтому в пути животное поили прохладной водой и кормили фруктами. По прибытии Васю разместили в вольере напротив бурого собрата.
До этого капибара Савелий из зоопарка в Белгороде устроил бойкот из-за переезда в новый летний вольер. Теперь животное отказывается выходить к людям и фыркает на сотрудников.
Кроме того, недавно в Московском зоопарке появился на свет детеныш мексиканской двухцветной змеи: это первый за последние десять лет случай успешного размножения этого редкого вида в условиях неволи.