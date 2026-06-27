Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гималайского медведя Васю временно перевезли из Москвы в Калининградский зоопарк

В зоопарк Калининграда на временное проживание прибыл гималайский медведь по кличке Вася. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в пресс-службе городского зоосада.

В зоопарк Калининграда на временное проживание прибыл гималайский медведь по кличке Вася. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в пресс-службе городского зоосада.

Животное 2015 года рождения перевезли из Московского зоопарка. Вася был изъят у прежних владельцев в связи с неблагополучными условиями содержания.

— В Калининградском зоопарке Вася пробудет примерно пару лет, пока для него ремонтируют вольер в Московском зоопарке, — уточнили в публикации.

Медведя везли в Калининград паромом. На судне было жарко, поэтому в пути животное поили прохладной водой и кормили фруктами. По прибытии Васю разместили в вольере напротив бурого собрата.

До этого капибара Савелий из зоопарка в Белгороде устроил бойкот из-за переезда в новый летний вольер. Теперь животное отказывается выходить к людям и фыркает на сотрудников.

Кроме того, недавно в Московском зоопарке появился на свет детеныш мексиканской двухцветной змеи: это первый за последние десять лет случай успешного размножения этого редкого вида в условиях неволи.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше