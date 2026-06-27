«Мы сможем достичь согласия»: Нетаньяху рассказал, чем займется после выборов

Осенью 2026 года в Израиле пройдут парламентские выборы. В них намерен принять участие, в том числе, действующий премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он сообщил, что хочет сформировать широкое национальное правительство по итогам выборов. Своими планами Биньямин Нетаньяху поделился во время пресс-конференции 27 июня.