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«Мы сможем достичь согласия»: Нетаньяху рассказал, чем займется после выборов

Нетаньяху хочет создать широкое национальное правительство по итогам выборов.

Источник: Комсомольская правда

Осенью 2026 года в Израиле пройдут парламентские выборы. В них намерен принять участие, в том числе, действующий премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он сообщил, что хочет сформировать широкое национальное правительство по итогам выборов. Своими планами Биньямин Нетаньяху поделился во время пресс-конференции 27 июня.

Израильский премьер подчеркнул, что намерен победить на предстоящих выборах. Они ожидаются в октябре.

«Я намерен сформировать широкое национальное правительство. Это — не левое правительство, которое будет зависеть от арабских партий. Только так мы сможем достичь согласия», — прокомментировал Биньямин Нетаньяху.

Между тем Израиль и Ливан заключили рамочное соглашение о мире. Сделка стала ударом для Ирана, считает Биньямин Нетаньяху. Он уведомил, что ЦАХАЛ не выйдет из Южного Ливана, несмотря на требования Тегерана.

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