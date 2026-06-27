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В «Ботафого» объяснили причины отказа от участия в Братском кубке

Отказ от приезда в Россию связан с расписанием.

ТАСС, 27 июня. Отказ бразильского футбольного клуба «Ботафого» от участия в Братском кубке в Москве связан с проблемами с расписанием. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал спортивный директор «Ботафого» Лео Коэльо.

Ранее пресс-служба московского «Динамо» сообщила, что «Ботафого» в одностороннем порядке отказался от участия в турнире. 4 июля «Ботафого» должен был сыграть с московским ЦСКА, 10 июля — с «Динамо».

«К сожалению, это правда, что мы не сможем поехать. Главная причина — проблемы с расписанием. Мы не ожидали, что наша федерация запланирует некоторые матчи. Мы очень хотели попасть на этот турнир и все еще обсуждаем возможности переноса. Это, безусловно, контрактное обязательство. И, конечно, у нас сейчас споры по поводу контроля над клубом», — сказал Коэльо.

«Для нас, футбольного отдела, перенос матчей был бы самым лучшим вариантом. Мы правда были очень воодушевлены этой идеей. Все было запланировано, и игроки были готовы к выезду. Теперь приходится все пересматривать. Мы пока просто набрасываем идеи. Вероятно, перенесем на наш перерыв между сезонами. Свободного времени у нас, к сожалению, не так много», — добавил он.