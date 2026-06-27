В «Ботафого» объяснили причины отказа от участия в Братском кубке

«Для нас, футбольного отдела, перенос матчей был бы самым лучшим вариантом. Мы правда были очень воодушевлены этой идеей. Все было запланировано, и игроки были готовы к выезду. Теперь приходится все пересматривать. Мы пока просто набрасываем идеи. Вероятно, перенесем на наш перерыв между сезонами. Свободного времени у нас, к сожалению, не так много», — добавил он.