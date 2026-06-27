Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уругвайским футболистам отменили чартерный рейс после вылета с ЧМ

Команда набрала 2 очка, заняв третье место в группе.

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Уругвайская ассоциация футбола (AUF) отменила чартерный рейс из США для игроков команды после их вылета с чемпионата мира. Об этом сообщает журналист Мартин Чаркеро в социальной сети X.

По информации источника, каждый футболист будет возвращаться на коммерческих рейсах.

Ранее ТАСС сообщал, что сборная Уругвая заняла третье место в своей группе, набрав 2 очка. Команда лишилась шансов на выход в плей-офф, так как не сможет попасть в топ-8 лучших сборных, занявших третьи места.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше