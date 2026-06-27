Уругвайским футболистам отменили чартерный рейс после вылета с ЧМ

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Уругвайская ассоциация футбола (AUF) отменила чартерный рейс из США для игроков команды после их вылета с чемпионата мира. Об этом сообщает журналист Мартин Чаркеро в социальной сети X.
По информации источника, каждый футболист будет возвращаться на коммерческих рейсах.
Ранее ТАСС сообщал, что сборная Уругвая заняла третье место в своей группе, набрав 2 очка. Команда лишилась шансов на выход в плей-офф, так как не сможет попасть в топ-8 лучших сборных, занявших третьи места.