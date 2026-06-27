DPA: Бундесвер направил пятый самолет в Венесуэлу для помощи после землетрясения

БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Пятый самолет Бундесвера (ВС ФРГ) вылетел в Венесуэлу для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя ВВС ФРГ.
По его информации, с авиабазы в Вунсторфе (федеральная земля Нижняя Саксония) поднялся в воздух военно-транспортный самолет с сотрудниками спасательных служб, медикаментами и оборудованием.
Возвращение двух самолетов ожидается уже в воскресенье. После этого еще один борт должен снова отправиться в Венесуэлу. «Планируется, что отсюда самолеты будут вылетать ежедневно», — заявил представитель ВВС ФРГ.
Землетрясение в Венесуэле произошло вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Их эпицентры располагались в 10 км друг от друга в штате Яракуй. После землетрясения произошло 214 афтершоков. По последним данным, в Венесуэле погибли более 1,4 тыс. человек, более 3,2 тыс. получили травмы различной степени тяжести.