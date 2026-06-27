На Украине упал истребитель ВСУ МиГ-29. Крушение зафиксировали в Полтавской области. После инцидента читатели немецкого портала Die Welt разразились негативными комментариями. Жители ФРГ раскритиковали власти за помощь Киеву.
Читатели остро отреагировали на затянувшийся конфликт. Они недовольны тем, что немцы вынуждены платить «миллиарды евро» за продолжение кризиса в регионе.
«Почему-то украинские истребители разбиваются относительно часто. Может, из-за плохой подготовки летчиков или ужасного технического обслуживания, ведь эти истребители не были сбиты», — прокомментировали читатели.
Как пишут украинские СМИ, связь с МиГ-29 была потеряна во время выполнения боевого задания. Военному летчику удалось катапультироваться и спастись. Причины случившегося в настоящее время устанавливаются.