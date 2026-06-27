В КЧР лекции «Знания» ко Дню молодежи собрали 800 участников

ПЯТИГОРСК, 27 июня. /ТАСС/. Просветительский лекторий Российского общества «Знания» состоялся в День молодежи в Парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в Карачаево-Черкесской Республике. Площадка объединила более 800 школьников, студентов и активную молодежь, сообщили ТАСС в пресс-службе Российского общества «Знание».
«Открыла лекторий российская актриса театра и кино, певица, фотомодель, телеведущая Анастасия Макеева. Она говорила о том, что Россия — одна из самых многонациональных стран мира, и ее уникальность заключается именно в способности разных народов жить в мире и согласии, сохраняя при этом свою культуру, язык и традиции. Лектор напомнила о ключевых исторических вехах — от Крещения Руси до преодоления Смуты, от Отечественной войны 1812 года до Великой Победы — и подчеркнула, что каждый раз страну спасало именно единство народа», — говорится в сообщении.
Руководитель медиахолдинга «Архыз 24», депутат парламента КЧР, победитель Всероссийского конкурса Знание. Лектор Мадина Батчаева провела сразу две лекции. Она рассказала о том, как распознать кибербуллинг, защитить свои данные в интернете, не стать жертвой мошенников и контролировать свой цифровой след — ту информацию, которую мы оставляем в сети каждый день. Лектор поделилась практическими советами: от настройки приватности в соцсетях до правил безопасного пользования банковскими картами.
«Чтобы защитить себя, начните с малого: настройте приватность в соцсетях так, чтобы чужие не видели ваши посты, используйте сложные пароли и включите двухфакторную аутентификацию. Моя задача — научить пользоваться технологиями с умом. Безопасность начинается с внимания к деталям, и здесь важно, чтобы родители и дети говорили на одном языке», — подчеркнула Мадина Батчаева, ее слова приводит пресс-служба.
Уточняется, что мероприятие прошло в формате живого общения: после каждой лекции участники задавали вопросы, делились опытом, обсуждали услышанное. Праздничная атмосфера в парке дополнилась содержательным диалогом, который, по словам организаторов, стал важной частью Дня молодежи в КЧР.