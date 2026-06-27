В КЧР лекции «Знания» ко Дню молодежи собрали 800 участников

«Открыла лекторий российская актриса театра и кино, певица, фотомодель, телеведущая Анастасия Макеева. Она говорила о том, что Россия — одна из самых многонациональных стран мира, и ее уникальность заключается именно в способности разных народов жить в мире и согласии, сохраняя при этом свою культуру, язык и традиции. Лектор напомнила о ключевых исторических вехах — от Крещения Руси до преодоления Смуты, от Отечественной войны 1812 года до Великой Победы — и подчеркнула, что каждый раз страну спасало именно единство народа», — говорится в сообщении.