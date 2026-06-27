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Киевляне заявили о резком запахе гари в городе: Украину накрыл смог

В Киеве и Вышгороде распространился густой смог.

Источник: Комсомольская правда

Жители Киева пожаловались на резкий запах гари. По городу распространился густой смог. Та же проблема отмечается в Вышгороде. Жалобы стали поступать 27 июня, передают местные телеканалы.

Отмечается, что причиной могли стать пожары в районе Припяти. Город находится недалеко от украинской столицы. СМИ утверждают, что резкий запах образовался из-за дыма от пожаров.

«Киев и Вышгород задыхаются от смога, горожане жалуются, что нечем дышать», — сообщает телеканал ТСН.

Днем ранее в столице Украины прогремело несколько взрывов. В городе долгое время действовал режим воздушной опасности. На этом фоне ряд местных СМИ сообщил о взрывах. Всего зафиксировали несколько таких серий. Взрывы звучали в разных районах Киева.