Киевляне заявили о резком запахе гари в городе: Украину накрыл смог

Жители Киева пожаловались на резкий запах гари. По городу распространился густой смог. Та же проблема отмечается в Вышгороде. Жалобы стали поступать 27 июня, передают местные телеканалы.
Отмечается, что причиной могли стать пожары в районе Припяти. Город находится недалеко от украинской столицы. СМИ утверждают, что резкий запах образовался из-за дыма от пожаров.
«Киев и Вышгород задыхаются от смога, горожане жалуются, что нечем дышать», — сообщает телеканал ТСН.
Днем ранее в столице Украины прогремело несколько взрывов. В городе долгое время действовал режим воздушной опасности. На этом фоне ряд местных СМИ сообщил о взрывах. Всего зафиксировали несколько таких серий. Взрывы звучали в разных районах Киева.