Киевляне заявили о резком запахе гари в городе: Украину накрыл смог

Днем ранее в столице Украины прогремело несколько взрывов. В городе долгое время действовал режим воздушной опасности. На этом фоне ряд местных СМИ сообщил о взрывах. Всего зафиксировали несколько таких серий. Взрывы звучали в разных районах Киева.