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Четыре завода и 100 000 человек: Volkswagen проведёт самую масштабную перестройку за 89 лет

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме планирует остановить производство на четырёх немецких площадках и сократить до ста тысяч рабочих мест. О готовящейся реструктуризации сообщили Manager Magazin и Reuters, сославшись на информированные источники.

Источник: Life.ru

Остановка, по данным изданий, коснётся предприятий в Ганновере, Цвиккау и Эмдене. В этот список также включён завод Audi в Неккарзульме.

Помимо закрытия площадок, топ-менеджмент намерен урезать инвестиции. Как утверждается, Блюме и главный финансовый директор Арно Антлиц хотят снизить вложения примерно на 15% в ближайшую пятилетку.

Структурные перемены затронут и организационную модель. Основной бренд Volkswagen и заводы, выпускающие комплектующие, предполагается выделить в самостоятельные единицы.

Обсуждение этих предложений внутри компании намечено на 9 июля. Reuters называет происходящее самой масштабной реорганизацией за всю 89-летнюю историю автопроизводителя.

Официальный представитель концерна не стал комментировать детали, ограничившись заявлением, что вся группа «должна претерпеть масштабные изменения».

Производственный совет VW и профсоюз IG Metall уже отреагировали на возможные нововведения. Они пообещали сделать «всё возможное, чтобы предотвратить их», если планы менеджмента начнут претворяться в жизнь.

Финансовые показатели компании ухудшились: в первом квартале операционная прибыль упала на 14%, до 2,5 миллиарда евро. Сложности связывают с ослаблением позиций в Китае и Северной Америке на фоне высоких пошлин и геополитической нестабильности.

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