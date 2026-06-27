Четыре завода и 100 000 человек: Volkswagen проведёт самую масштабную перестройку за 89 лет

Остановка, по данным изданий, коснётся предприятий в Ганновере, Цвиккау и Эмдене. В этот список также включён завод Audi в Неккарзульме.
Помимо закрытия площадок, топ-менеджмент намерен урезать инвестиции. Как утверждается, Блюме и главный финансовый директор Арно Антлиц хотят снизить вложения примерно на 15% в ближайшую пятилетку.
Структурные перемены затронут и организационную модель. Основной бренд Volkswagen и заводы, выпускающие комплектующие, предполагается выделить в самостоятельные единицы.
Обсуждение этих предложений внутри компании намечено на 9 июля. Reuters называет происходящее самой масштабной реорганизацией за всю 89-летнюю историю автопроизводителя.
Официальный представитель концерна не стал комментировать детали, ограничившись заявлением, что вся группа «должна претерпеть масштабные изменения».
Производственный совет VW и профсоюз IG Metall уже отреагировали на возможные нововведения. Они пообещали сделать «всё возможное, чтобы предотвратить их», если планы менеджмента начнут претворяться в жизнь.
Финансовые показатели компании ухудшились: в первом квартале операционная прибыль упала на 14%, до 2,5 миллиарда евро. Сложности связывают с ослаблением позиций в Китае и Северной Америке на фоне высоких пошлин и геополитической нестабильности.
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