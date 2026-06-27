27 россиян выбрали на драфте Национальной хоккейной лиги

В четвертом раунде были выбраны пять игроков: нападающие Виктор Федоров (99, «Сиэтл»), Егор Барабанов (100, «Калгари»), Матвей Котков (104, «Бостон»), Лавр Гашилов (119, «Нью-Джерси») и голкипер Владимир Проскурин (123, «Сент-Луис»). В пятом раунде клубы не выбрали ни одного россиянина.