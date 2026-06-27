Герой России обратился к участникам «Алых парусов» из зоны СВО

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Герой России Никита Шмидт из зоны проведения спецоперации обратился к участникам праздника выпускников «Алые паруса», который начался в Санкт-Петербурге в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
«Привет, ребята. Мы сейчас находимся там, где решается судьба нашей Родины. Вы сейчас закрыли за собой школьную дверь — уроки, перемены, каникулы остались позади. Впереди вся жизнь, а мы здесь для того, чтобы эта жизнь была мирной… Ставьте цели, ищите возможности, делайте шаги вперед, к своей мечте. Шаг за шагом — и ваши мечты начнут сбываться», — сказал военнослужащий в обращении, которое участники «Алых парусов» увидели на видеоэкранах.
Праздник выпускников «Алые паруса» начался в субботу вечером на Дворцовой площади. По задумке организаторов, в этом году площадь превратилась в «Город мечтателей», где рождаются и воплощаются мечты. Она стала символическим пространством встречи поколений, регионов и человеческих историй, объединенных общей верой в будущее.
Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу.
«Алые паруса» — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 60-х навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. В этот день ленинградские школьники впервые увидели на Неве бригантину под алыми парусами, ставшую впоследствии символом праздника. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.