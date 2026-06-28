Герой России обратился к участникам «Алых парусов» из зоны СВО

«Привет, ребята. Мы сейчас находимся там, где решается судьба нашей Родины. Вы сейчас закрыли за собой школьную дверь — уроки, перемены, каникулы остались позади. Впереди вся жизнь, а мы здесь для того, чтобы эта жизнь была мирной… Ставьте цели, ищите возможности, делайте шаги вперед, к своей мечте. Шаг за шагом — и ваши мечты начнут сбываться», — сказал военнослужащий в обращении, которое участники «Алых парусов» увидели на видеоэкранах.