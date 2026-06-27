Слабовидящая школьница из Петербурга набрала 200 баллов на ЕГЭ

Торжественная церемония прошла в Таврическом дворце. Выпускники из Петербурга и города-побратима Мариуполя (ДНР) встретили появление девушки овацией. Глава региона лично вручил ей документы об образовании. Выпускница поблагодарила городские власти и педагогов за поддержку. Школьница отметила, что для ощущения величия Петербурга зрение не требуется — достаточно чувствовать его атмосферу и энергию.
«Для меня огромная честь стоять сегодня здесь, перед вами Я ощущаю этот город по его особому воздуху, по голосам людей, по невероятной энергии, которая сейчас наполняет этот зал», — сказала выпускница.
Ранее сообщалось, что выпускнику из Владивостока подарят машину за сдачу ЕГЭ на 400 баллов. Также ему должны выплатить 400 тысяч рублей за феноменальный результат.
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