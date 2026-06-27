Выпускники на празднике «Алые паруса» подпевали песне «Матушка»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Выпускники на празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге подпевали песне «Матушка» в исполнении Татьяны Куртуковой, передает корреспондент РИА Новости.
Куртукова исполнила известную песню «Матушка» на Дворцовой площади, где стартовал праздник. Многие выпускники подпевали песне и танцевали под нее.
Праздник выпускников школ «Алые паруса» начался в субботу вечером концертной программой на Дворцовой площади. По задумке организаторов, в этом году площадь превратилась в «Город мечтателей», где рождаются и воплощаются мечты. Концерт разделен на несколько смысловых блоков, каждый из которых показывает важные этапы взросления и становления личности.
Кульминацией праздника станет проход в акватории Невы брига «Россия» под алыми парусами в сопровождении масштабного водно-пиротехнического шоу. В этом году основой шоу станут образы из русских сказок в современном прочтении.
«Алые паруса» — праздник выпускников ленинградских школ, появление которого в конце 1960-х годов навеяла популярность одноименного фильма по повести Александра Грина. Первый праздник состоялся 27 июня 1968 года. Традиция прервалась в 1979 году, второе рождение праздника состоялось в июне 2005 года.