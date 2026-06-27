В Берлине полиция применила водометы для охлаждения жителей от жары

Уже несколько дней волна экстремальной жары удерживает температуру в Германии у отметки в 40 градусов и выше, заставляя жителей сильно страдать от зноя. Подобные экстремальные погодные условия стали происходить в ФРГ чаще из-за климатического кризиса, и в будущем эта тенденция, как ожидается, усилится. В ночь на 28 июня на севере и северо-западе страны возможны локальные грозы с высоким риском шторма. Ночные минимумы, согласно прогнозу, составят от 18 до 25 градусов. Небольшое ослабление зноя придет в Германию только 29 июня.