В Берлине полиция применила водометы для охлаждения жителей от жары

БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Полиция Берлина 27 июня вывела на улицы два водомета для охлаждения жителей от аномальной жары. Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel.
По информации издания, сначала машины работали у Рейхстага и Бранденбургских ворот, затем на Потсдамской площади, у Красной ратуши и в других точках города. По заявлениям сотрудников полиции, вначале они израсходовали два бака по 9 тыс. л воды. В течение дня цистерны наполнялись снова и снова. Таким образом, власти пытались подарить жителям долгожданную прохладу.
27 июня в Берлине резко возросло количество вызовов в экстренные службы. В основном, бригады реагируют на происшествия, связанные с жарой, включая проблемы с кровообращением, остановку сердца и вызовы в местах купания. В пруду Юнгфернхайде было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Попытки реанимации оказались безуспешными.
27 июня Германская метеослужба (DWD) сообщила, что в ФРГ был зафиксирован абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений — 41,5 градуса Цельсия. Температурный рекорд в стране фиксируется уже второй день подряд. 26 июня DWD зафиксировала в Саарбрюккен-Бурбахе температуру 41,3 градуса — на тот момент самый высокий показатель за всю историю наблюдений в Германии.
Уже несколько дней волна экстремальной жары удерживает температуру в Германии у отметки в 40 градусов и выше, заставляя жителей сильно страдать от зноя. Подобные экстремальные погодные условия стали происходить в ФРГ чаще из-за климатического кризиса, и в будущем эта тенденция, как ожидается, усилится. В ночь на 28 июня на севере и северо-западе страны возможны локальные грозы с высоким риском шторма. Ночные минимумы, согласно прогнозу, составят от 18 до 25 градусов. Небольшое ослабление зноя придет в Германию только 29 июня.