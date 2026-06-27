Globo: капитана сборной Кабо-Верде по футболу обвинили в изнасиловании

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Нападающего и капитана сборной Кабо-Верде по футболу Райана Мендеша обвинили в изнасиловании. Об этом сообщает бразильский портал Globo.
По информации источника, бразильская женщина сопровождала сборную Кабо-Верде в Новой Зеландии, где футболисты проводили товарищеские матчи с командами Чили и Финляндии. Согласно ее заявлениям, игрок вошел к ней в номер в гостинице, ударил ее, укусил и изнасиловал. Бразильянка и ее муж заявили, что отправили уведомления в Федерацию футбола Кабо-Верде и Международную федерацию футбола, но не получили ответа. Расследованием дела занимается новозеландская полиция.
Ранее ТАСС сообщал, что сборная Кабо-Верде с тремя очками заняла второе место в турнирной таблице квартета H и вышла в плей-офф. Команда трижды сыграла вничью на групповом этапе. В 1/16 финала сборная Кабо-Верде встретится с действующими победителями турнира аргентинцами.