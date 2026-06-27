Globo: капитана сборной Кабо-Верде по футболу обвинили в изнасиловании

По информации источника, бразильская женщина сопровождала сборную Кабо-Верде в Новой Зеландии, где футболисты проводили товарищеские матчи с командами Чили и Финляндии. Согласно ее заявлениям, игрок вошел к ней в номер в гостинице, ударил ее, укусил и изнасиловал. Бразильянка и ее муж заявили, что отправили уведомления в Федерацию футбола Кабо-Верде и Международную федерацию футбола, но не получили ответа. Расследованием дела занимается новозеландская полиция.