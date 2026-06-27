Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде начался праздник для выпускников «Янтарные паруса»

РИА Новости: в Калининграде начался фестиваль для выпускников «Янтарные паруса».

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 27 июн — РИА Новости. Праздник для выпускников школ начался в Калининграде, впервые для них состоится шоу — путешествие «Янтарные паруса», передает корреспондент РИА Новости.

Праздник на набережной Петра Великого начался с выступления Калининградского симфонического оркестра, затем состоялась церемония награждения лучших выпускников Калининградской области. В этом году по итогам ЕГЭ в регионе зафиксировано рекордное количество выпускников, набравших 100 баллов по физике и профильной математике.

«Знайте, что, какой бы выбор вы ни сделали, куда бы ни завела вас жизнь, Калининградская область всегда готова быть вашим причалом. Я обещаю, что здесь ваши идеи найдут поддержку, а таланты — применение. Мы верим, что именно от вашего потенциала зависит процветание нашего региона», — сказал в видеообращении к выпускникам губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Фестиваль «Янтарные паруса» пройдет в Калининграде впервые, областные власти хотят сделать его традиционным.

«Ждем, обещали красивое шоу. Спасибо за такой праздник, все очень нравится», — сказала РИА Новости выпускница из Калининграда Арина.

Провести фестиваль «Янтарные паруса» для выпускников предложила президент музея Мирового океана Светлана Сивкова. По реке Преголи пройдут современные яхты и суда маломерного флота музея, среди которых историческая реплика ботика Петра I и единственный в стране куренас «Русна», который был изготовлен специально по заказу музея по старинной технологии.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше