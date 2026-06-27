Капитана главной сенсации ЧМ обвинили в изнасиловании перед матчем с Аргентиной

36-летний полузащитник турецкого «Ыгдыра» сейчас выступает за национальную команду на ЧМ, а перед началом мундиаля участвовал в товарищеских матчах в Новой Зеландии. Согласно информации СМИ, бразильянка находилась в гостинице по приглашению местной федерации футбола. Она работала переводчиком для делегации Кабо-Верде (в стране говорят на португальском языке). По словам женщины, после матча против Чили 27 марта её пригласили в один из номеров для перевода, но там проходила неформальная встреча, и она вернулась в свою комнату. Позже в номер вошёл Мендеш, который, по её утверждению, напал на неё, душил, бил, кусал и изнасиловал.