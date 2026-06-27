Капитана главной сенсации ЧМ обвинили в изнасиловании перед матчем с Аргентиной

36-летний полузащитник турецкого «Ыгдыра» сейчас выступает за национальную команду на ЧМ, а перед началом мундиаля участвовал в товарищеских матчах в Новой Зеландии. Согласно информации СМИ, бразильянка находилась в гостинице по приглашению местной федерации футбола. Она работала переводчиком для делегации Кабо-Верде (в стране говорят на португальском языке). По словам женщины, после матча против Чили 27 марта её пригласили в один из номеров для перевода, но там проходила неформальная встреча, и она вернулась в свою комнату. Позже в номер вошёл Мендеш, который, по её утверждению, напал на неё, душил, бил, кусал и изнасиловал.
Потерпевшая сфотографировала повреждения: порезы на губах, синяки на шее, ноге и боку. Она обратилась в клинику для жертв сексуального насилия и прошла судебно-медицинскую экспертизу. Полиция Новой Зеландии 10 апреля начала расследование с 10 апреля, собраны записи с камер наблюдения. Решение о передаче дела в суд примут после получения заключения экспертизы.
10 мая бразильянка и её муж направили уведомления в Федерацию футбола Кабо-Верде и ФИФА с требованием отстранить игрока от участия в чемпионате мира. По их словам, ответа они не получили. Футболист продолжает выступать за сборную на чемпионате мира. Официальных комментариев от Мендеша и Федерации футбола Кабо-Верде по обвинениям пока не поступало.
Напомним, сборная Кабо-Верде стала главной сенсацией чемпионата, выйдя в плей-офф со второго места. Африканская команда опередила Уругвай и Саудовскую Аравию. В 1/16 финала соперником Кабо-Верде станет сборная Аргентины. Матч состоится 4 июля, начало в 01:00 мск.
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