Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Фитов день 28 июня, когда прислушиваются к птицам

Собрали приметы и запреты на 28 июня, когда отмечают Фитов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 28 июня вспоминает святого Вита. В народе празднуют Фитов день. В указанный день прислушивались к птицам.

Что нельзя делать 28 июня.

Не рекомендуется веселиться. Считалось, что это может привести к неприятностям в семье. Кроме того, 28 июня ничего не сеяли. А еще запрещено в одиночестве ходить в лес.

Что можно делать 28 июня.

По традиции, в названный день старались прислушиваться к птицам. Как считали предки, с 28 июня они переставали петь.

Согласно приметам, туман указывает на дожди. В том случае, если закат желтый, то ждали ухудшения погоды.

Ранее синоптики сказали, что будет с погодой в Беларуси из-за красного уровня опасности и +39 градусов.

Тем временем мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений и на июль 2026 года.