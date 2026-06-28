Что можно и нельзя делать в Фитов день 28 июня, когда прислушиваются к птицам

Православная церковь 28 июня вспоминает святого Вита. В народе празднуют Фитов день. В указанный день прислушивались к птицам.
Что нельзя делать 28 июня.
Не рекомендуется веселиться. Считалось, что это может привести к неприятностям в семье. Кроме того, 28 июня ничего не сеяли. А еще запрещено в одиночестве ходить в лес.
Что можно делать 28 июня.
По традиции, в названный день старались прислушиваться к птицам. Как считали предки, с 28 июня они переставали петь.
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