Что можно и что нельзя делать в День Мефодия и Фита 28 июня 2026 года

Нельзя сеять и сажать. Это главный земледельческий запрет. Всё, посаженное в этот день, не успеет вызреть и погибнет. Говорили: «Кто сеет после Фита, тот прост бывает — хлеб не вызревает».Нельзя ходить к водоемам и в лес в одиночку. Считалось, что в этот день активизируется нечистая сила: водяные, русалки и лешие. Купаться в открытых водоемах строго воспрещалось, а поход в лес без компании был опасен. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифомНельзя выбрасывать еду. Пища — это дар Божий. Остатки со стола нельзя выбрасывать в мусор, их нужно отдать животным, птицам или бедным. Считалось, что иначе из дома уйдет достаток. Нельзя ссориться, ругаться и кричать. День требует особой мирности и доброжелательности. Громкие скандалы, крики и злословие нарушают духовный порядок и могут привлечь беды. 7 фраз, которые нельзя говорить ребенкуНельзя проявлять жадность и отказывать в помощи. Скупость в этот день может привести к нищете и денежным потерям. Почему у меня ничего не получаетсяНельзя излишне веселиться и шуметь. День связан с памятью о страданиях мучеников. Чрезмерные шумные гулянья, громкий смех и празднования (особенно свадьбы) могут обернуться чередой неудач в семье. Синдром «соседей по комнате»: как понять, что вы разлюбили друг друга, и можно ли это вылечить без разводаНельзя начинать новые дела без молитвы. Любое начинание в этот день, особенно если оно не сопровождается обращением к Богу или святым, обречено на провал («пойдет вкривь и вкось»).Нельзя жаловаться на судьбу и завидовать. Эти грехи в день Мефодия могут усугубить проблемы и оттолкнуть благословение. Нельзя также гадать, особенно на суженого, — это может отпугнуть личное счастье. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истинНельзя оставлять дом в беспорядке. Беспорядок в этот день мог привлечь в жилище не только неурядицы, но и, по некоторым поверьям, нечистую силу. 7 вещей, из-за которых уходит удача.