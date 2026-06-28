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FP: Операция США на Ближнем Востоке привела к наихудшему сценарию для Вашингтона

Попытки США увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке привели к серьезным последствиям для государства. Такое мнение в субботу, 27 июня, выразили в издании Foreign Policy.

Попытки США увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке привели к серьезным последствиям для государства. Такое мнение в субботу, 27 июня, выразили в издании Foreign Policy.

— Война с Ираном выявила очевидную истину: расширение военного присутствия США в этом регионе оказывается контрпродуктивным, — написали в материале.

Кроме того, автор статьи добавил, что операция Вашингтона и Тегерана под названием «Эпическая ярость» поспособствовала возникновению «опасного сценария нефтяного кризиса».

В этот же день военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удары по позициям США в регионе в ответ на авиаудар Вашингтона по побережью Ирана.

Армия США ударила по иранским целям в районе Ормузского пролива 26 июня. Атака была совершена в ответ на обстрел коммерческого судна со стороны Ирана, утверждают американские военные.

Сенат Конгресса США, в свою очередь, принял резолюцию, в рамках которой американской администрации рекомендуется прекратить военные действия против Ирана.

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