FP: Операция США на Ближнем Востоке привела к наихудшему сценарию для Вашингтона

Попытки США увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке привели к серьезным последствиям для государства. Такое мнение в субботу, 27 июня, выразили в издании Foreign Policy.
— Война с Ираном выявила очевидную истину: расширение военного присутствия США в этом регионе оказывается контрпродуктивным, — написали в материале.
Кроме того, автор статьи добавил, что операция Вашингтона и Тегерана под названием «Эпическая ярость» поспособствовала возникновению «опасного сценария нефтяного кризиса».
Армия США ударила по иранским целям в районе Ормузского пролива 26 июня. Атака была совершена в ответ на обстрел коммерческого судна со стороны Ирана, утверждают американские военные.
Сенат Конгресса США, в свою очередь, принял резолюцию, в рамках которой американской администрации рекомендуется прекратить военные действия против Ирана.