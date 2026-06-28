Суздальский народ видит насквозь: секреты общения с мертвецами

Этнографические и социокультурные рассуждения о символике и функциях амулетов фольклорист с самого начала перемежает увлекательными рассказами из личного архива, записанными участниками экспедиций в Суздальский район в период с 1990 по 2001-й и с 2021 по 2025 год. Многие из них в книге публикуются впервые, например страшная история о том, как одна женщина решила сходить на могилу к маме в «неразрешенный» день (а неразрешенными для похода на кладбище считались все дни, «не связанные с какими-либо запланированными похоронами или регламентированными христианской традицией поводами для посещения могил умерших родственников»). Однако на случай непреодолимого желания проведать дорогого покойника в «плохой» день у суздальцев существовали способы избежать негативных последствий — самым эффективным считалось погромыхать ключами, звон которых отпугивает мертвецов. «Пошла я [на кладбище] до полудня, часов в 11, — рассказывает информант фольклористу. — Токо у могилки присела, говорю: “Мама, вот пришла я к тебе…”, а тут че-то шур-шур, шур-шур. Как ворочается кто. Я испужалася, ключи вытащила и как колокольцами дзинь-дзинь-дзинь, дзинь-дзинь-дзинь… Да… Ключами-то трясу и сама вся трясусь от страха. А кричать-то на кладбище нельзя… Бабы мне после сказали: “Так была бы без ключей, тебя бы мертвец забрал”.